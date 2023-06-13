Tatil öncesi tren hatlarında kapasite artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle artacak yolcu talebini karşılamak için çeşitli tedbirler alındığını açıkladı.

Uraloğlu, bu kapsamda hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini söyledi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün hızlı trenlere ek seferler koyacağı, anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edeceğini belirten Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankara-İstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konya-İstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağlamış olacağız."

"Bütün önlemleri alıyoruz"

İlave tren biletlerinin yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabileceğinin altını çizen Uraloğlu, "Okulların tatil olmasına ve Kurban Bayramı’na ulaşmamıza az bir süre kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolları, demiryolları ve havalimanlarında vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz." dedi.

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan 17.10, Konya-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Konya'dan 10.30, İstanbul'dan 18.05, Ankara-Sivas arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Ankara’dan 09.40, Sivas’tan 11.50 saatlerinde hareket edecek.