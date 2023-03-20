TARSİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, depremde bitkisel üretim genel itibarıyla zarar görmediğini kaydetti.

Ağırlıklı olarak büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ve kovanların zarar gördüğünü belirten Engürülü, "Küçük lokal zararlar var ancak biz bu zararlara daha büyük bir eksen üzerinden bakıyoruz. Ürünlerde çok fazla zarar meydana gelmedi. Hayvancılıkta ahırlarda yıkılma, çökme ve hayvanların zarar görmesi gibi durumlar söz konusu oldu. TARSİM 7/24 çalışan bir Sistem. 6 bine yakın ihbar alındı. Sigortalılarımızdan gelen ihbarlara bağlı olarak, çevre illerdeki 100 eksperin deprem bölgesindeki illere hızlıca intikal etmesi sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Engürülü, şu bilgileri paylaştı:

"Sigortalılarımız bir hayvanı öldüğü zaman TARSİM Çağrı Merkezi’ni arayarak, hasar ihbarında bulunuyor, bunun üzerine TARSİM tarafından eksper yönlendirilerek, hasar tespiti yapılması sağlanıyor. Eksper bu esnada hayvanın kulak küpesini özellikle kontrol ediyor ki bu hayvan sigorta edilen hayvan mıdır diye. Netice itibarıyla, zararın tazmin edilmesi için raporunu hazırlıyor. Depremden zarar gören 11 ilimizde bunu sağlamak kolay değildi elbette. TARSİM Yönetim Kurulu’nun ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kararıyla, Genel Şartlar’da hızlıca değişikliğe gidildi. İhbar aldığımızda işlettiğimiz normal süreçleri bir kenara koyduk

Depremden zarar gören bölgedeki sigortalı hayvanlar zarar gördüğünde, eğer eksper, hayvan sahibini bulabildiyse hayvanın sahibiyle ya da hayvan sahibi vefat ettiyse yakınlarıyla beraber tutanak tutuyor. Burada küpe tespit edilebiliyorsa küpe ama tespit edilemiyorsa da hayvanın öldüğünü gösteren bulgular, belgeler, Tarım İl-İlçe Müdürlüğümüzün raporları doğrultusunda tutanak hazırlanıyor ve hasar ödemesinin sigortalıya hızlıca yapılması sağlanıyor. Şu ana kadar deprem bölgesinde hayvan hayat sigortaları branşında 26 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. Yine 10 milyon TL daha devam eden işlemlere bağlı olarak bir muallak hasar var. Hasar tespitlerini, mümkün olabildiğince eldeki belge ve bulgularla yapıyor ve çiftçimizin mağduriyetini karşılıyoruz. Çünkü mücbir sebep dediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapmak ve elini taşın altına koymak zorunda. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığımızın ayni destekleri de var."

"İşlemleri teknolojiyle, şeffaf, görünür ve hızlı bir şekilde yapma gayreti içindeyiz"

TARSİM modelinin, sigorta mantığı içerisinde online çalışan ve son teknoloji uygulamalara sahip bir sistem olduğunu aktaran Engürülü, "TARSİM Çağrı Merkezimizin numarası olan 0850 250 82 77’yi daha kolay ve hatırlanabilir bir hale getirerek, değiştirdik. ALO TARSİM 172 yaptık. Üretici ve yetiştiricilerimiz, ALO TARSİM 172’yi arayarak, kolaylıkla hasar ihbarında bulunabiliyor, hasar dosyası hakkında bilgi alabiliyor, talep ve sorularını iletebiliyor. TARSİM Mobil uygulaması da var. Üreticimiz buradan da hasar ihbarında bulunabiliyor ve hasar sürecini takip edebiliyor. Yani olabildiğince insanımızın işlemlerini teknolojiyle, şeffaf, görünür ve hızlı bir şekilde yapma gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu.

Çiftçinin tarımsal üretimden kopuşunu engelleme amacını taşıdıklarını bildiren Engürülü, "Amacımız tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. TARSİM pek çok ülkeye örnek olan bir model noktasına ulaşmıştır. Bu uygulama içerisinde üreticilerimizin memnuniyetini ölçüyoruz. Çiftçimizin bu konudaki taleplerini alıyoruz. Her yıl çiftçilerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler ve talepler doğrultusunda kapsamı genişletiyoruz. Çare, üreticinin diğer tedbirleri almasıyla birlikte tarım sigortasını mutlaka yaptırmasıdır. TARSİM, kâr amacı güden bir sistem değildir. Devletin kontrolünde ve denetiminde olan bir sigorta modelidir.” değerlendirmesinde bulundu.