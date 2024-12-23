Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.12.2024 10:13

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,75, yıllık bazda yüzde 32,59 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.

ETİKETLER
Tarım Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İdari para cezaları yüzde 43,93 artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği mühimmatın 3 kat arttığı iddia edildi
12:07
Çanakkale'de feribot seferlerine "fırtına" engeli
12:07
Emtia piyasasında satış baskısı arttı
11:47
Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu, misafirliğimiz buraya kadar
11:43
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
11:20
Sosyal yardım alan 19 bin kişi işe yerleştirildi
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
Lise öğrencileri insansız su altı aracı üretti
FOTO FOKUS
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
Türk Dünyası'nın haritası çiziliyor: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ