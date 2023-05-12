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Ekonomi
AA 12.05.2023 11:26

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 407 milyon 840 bin 810 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 14 milyon 690 bin 468 lira, afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği 8 milyon 58 bin 450 lira oldu.

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Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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