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Ekonomi
AA 02.06.2023 11:07

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 197 milyon 283 bin lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik ödemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

197 milyon 283 bin 150 liralık tarımsal desteğin bugün hesaplara aktarılacağını vurgulayan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle:

"Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 48 milyon 992 bin 707 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 48 milyon 485 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 43 milyon 28 bin 44 lira, lisanslı depoculuk desteği 36 milyon 503 bin 165 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 942 bin 163 lira, hayvan gen kaynakları desteği 717 bin lira, mazot ve gübre desteği 614 bin 708 lira."

ETİKETLER
Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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