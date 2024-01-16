Tarım yatırımlarından en büyük payı sulama projeleri alacak

Tarım sektöründe bu yıl uygulanacak 370 proje için 101 milyar 8 milyon liralık ödenek tahsis edilirken en büyük pay sulama yatırımlarına ayrıldı.

2024 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, tarım sektöründe bu yıl yürütülecek projelere ayrılan tutarlar belirlendi.

Toplam 370 proje için 101 milyar 8 milyon 432 bin lira ödenek kullandırılacak. Ayrılan kaynağın yaklaşık 85 milyar 206 milyon lirası devam eden projelere, 14 milyar 792 milyon lirası yeni projelere ve 1 milyar lirası etüt projelerine tahsis edildi.

Söz konusu tarım yatırımları içinde en fazla pay 53,2 milyar lirayla sulama projelerine ayrıldı. Bu alanda 217 proje gerçekleştirilecek. Sulama yatırımlarının 51 milyar liralık kısmı 209 proje için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama, ıslah ve taşkın projeleri öne çıkıyor.

Tarım yatırımları içinde sulamayı 32 proje ve 22 milyar 942 milyon liralık yatırım tutarıyla taşkın koruma takip etti. Bu alandaki yatırımların büyük kısmı DSİ tarafından yapılacak. DSİ, taşkın koruma çalışmaları için 22,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirecek. Karadeniz'de taşkın kontrol tesisleri projeleri çerçevesinde de yaklaşık 10,9 milyar lira harcanacak.

Bitkisel üretim için 9,9 milyar liralık yatırım

Taşkın korumayı 11 milyar 988 milyon liralık ödenekle ormancılık izledi. Bu alanda 32 proje hayata geçirilecek. Projelerin 11 milyar 960 milyon liralık kısmını Orman Genel Müdürlüğü, 37,5 milyon liralık kısmını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek. Ormancılık yatırımlarında bozuk alanların rehabilitasyonu, fidan üretimi, orman yangınlarıyla mücadele ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde yeni bina yapımları öne çıkıyor.

Bitkisel üretime bu yıl 9 milyar 861 milyon lira ödenek ayrıldı. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi alanlarda 55 proje bulunurken bunların 25'ini Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. Bakanlık 25 projeyi yaklaşık 4,3 milyar liralık ödenekle tamamlayacak. Bu alanda deprem sonrası onarım çalışmalarına da devam edilecek.

Hayvancılıkta altyapı ve üretim yatırımları ön planda

Hayvancılık alanında 19 proje için 2 milyar 72 milyon lira yatırım yapılması öngörüldü. Bu alanda 11 proje yine Bakanlık tarafından yürütülecek ve 1,5 milyar liralık yatırım yapılacak. Hayvancılık alanında altyapının geliştirilmesi ve üretimi geliştirme gibi alanlarda yatırım planlanıyor.

Su ürünleri sektöründe de 946 milyon 209 bin liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu alandaki 15 projenin 4'ü Tarım ve Orman Bakanlığı, 11'i ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek. Ödeneğin büyük kısmı su alanlarının balıklandırılması için kullanılacak.