Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 12 Kasım'da bazı sosyal medya hesapları üzerinden meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edilen çürük elmalarla ilgili paylaşımlar üzerine Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşılırken, üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğu tespit edildi.

10 ton elma imha edildi

Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar'da birine sattığını söylemesi üzerine adresi tespit edilen depoda inceleme yaplıdı. 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı. Elmalar ise imha edildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda, bölgedeki meyve işleme (meyve suyu, reçel gibi) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, halkın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerin hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.