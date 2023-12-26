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Ekonomi
AA 26.12.2023 12:44

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvurular 8-29 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Gazete
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