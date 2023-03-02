Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 00:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım Kredi'den depremzede çiftçilere destek
Tarım Kredi Kooperatifi deprem bölgesindeki çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Kooperatif, çiftçilerin ürünlerini alarak marketlerde satışa sunmaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifi'nden yapılan açıklamada Tarım Kredi Grubunun tüm gücüyle depremzedelerin yanında olduğu belirtildi.
Afet bölgesine gıda, inşaat malzemeleri, konteyner ve çadır gibi ihtiyaçların sevk edildiği ifade edildi.
Depremzede çiftçilerin ürünleri satın alınarak Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satışa sunulmaya başlandı.
Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarına sevk edildi.
Etiketler: Tarım Kredi Deprem
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