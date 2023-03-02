Tarım Kredi Kooperatifi'nden yapılan açıklamada Tarım Kredi Grubunun tüm gücüyle depremzedelerin yanında olduğu belirtildi.

Afet bölgesine gıda, inşaat malzemeleri, konteyner ve çadır gibi ihtiyaçların sevk edildiği ifade edildi.

Depremzede çiftçilerin ürünleri satın alınarak Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satışa sunulmaya başlandı.

Türkiye'nin 81 ilindeki satış noktalarına sevk edildi.