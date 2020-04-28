Tarım Kredi Birliğine ait kooperatif marketlerde aracı yok. Fiyatlar uygun, çeşit bol.

Çiftçilerden alınan doğal ürünler, uluslararası standartlarda işlenerek halka sunuluyor. Üreticinin de tüketicinin de hakkı korunuyor.

Ramazan ayında marketlere olan ilgi daha da arttı.

Ramazan alışverişi tüm hızıyla devam ediyor. Tarım Kredi kooperatiflerine bağlı marketlerde 300'den fazla ürün uygun fiyat garantisi ile vatandaşla buluşuyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, marketteki ürünler farklı gramajlarda paketleniyor, temassız şekilde tüketiciye ulaştırılıyor. Ayrıca bu sene ürünlere zam yok, stoklar da tam.

İlk şubesi 2017'de açılan Kooperatif Marketler, bugün 92 noktada hizmet veriyor. İzmir'e bu yıl 46 Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açılması planlanıyor.