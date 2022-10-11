TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve faaliyet alanında uygulayan kurumların başında geldiklerini söyledi.

Haşhaş üretimi konusundaki faaliyetlere yönelik Türksat'la yapılan çalışmaların olumlu ve verimli gitmesi sonucunda bu iş birliğinin diğer ürünleri de kapsaması amacıyla protokol yapıldığını ifade eden Güldal, "Hububat ve bakliyat başta üzere tarım piyasalarının 'Merkez Bankası' rolünü yürüten ve bu piyasalarda denge ve istikrarı sağlamak için gayret eden 84 senelik devlet kurumuyuz." dedi.

Güldal, hayata geçecek bu hizmetten alınacak verilerle ürünlere ilişkin daha rahat hesaplama ve politika üretme şansına sahip olacaklarını aktardı.

"Uydu teknolojileri birçok alana destek sağlıyor"

​​​​​​​Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da uzay teknolojilerinin önemine değinerek, uydu teknolojilerinin devletlerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ekonomik kapasitelerine, uluslararası manevra kabiliyetlerine değer kattığını belirtti.

Ertok, "Zira uydu teknolojileri, düşünüldüğü gibi sadece yayıncılık ve savunma sektöründe değil; eğitimden sağlığa, su kaynaklarının yönetiminden tarıma, haberleşmeden hayvancılığa kadar birçok alana destek sağlıyor. Söz konusu alandaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak sunulan hizmetler, sayısız iş sürecini hızlandırmanın yanı sıra risklerin anlaşılması ve azaltılması konusunda da önemli bir rol oynuyor. Ayrıca hizmet verdiği iş kollarında maliyetleri azaltıp, verimliliği artırıyor." diye konuştu.

"Tarımsal üretim daha verimli ve sürdürülebilir hale gelecek"

Ertok, TMO ile haşhaş ekim alanlarında uydu görüntüleri aracılığıyla uzaktan algılama, coğrafi bilgi teknolojileri ve yazılımsal araçlar kullanılarak ölçüm, kontrol ve verim tahmin çalışmaları yapılabilmesi için teknik altyapı çalışmalarını başlattıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını anlatarak "İşte bugün altına imzamızı atacağımız bu protokol ile artık TMO faaliyet alanına giren tüm tarım ürünlerimiz, yüksek doğruluk oranıyla, çok kısa zamanda ve çok az personel ile Türksat aracılığıyla uydu görüntüleri üzerinden kontrol edilebilecek. Ülkemizde tarımsal üretim uydularımız aracılığıyla daha verimli ve sürdürülebilir hale gelecek." dedi.