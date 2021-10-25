Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı.

Üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12 azalışla 62,7 milyon tona, sebzelerde yüzde 0,2 düşüşle 31,1 milyon tona gerileyeceği, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 4,6 artışla 24,7 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 15 azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olacağı öngörüldü.

Buğday üretiminin yüzde 13,9 düşerek yaklaşık 17,7 milyon ton, mısır üretiminin değişmeyerek 6,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 30,7 azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32,4 gerileyerek 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9,1 düşerek 286 bin ton olması bekleniyor.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretiminin yüzde 24,6 azalarak 475 bin ton ve yumru bitkilerden patates üretiminin yüzde 1,9 düşerek 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Kuru fasulye üretiminin yüzde 8 artarak 302 bin ton, kırmızı mercimek üretiminin yüzde 30 azalarak 230 bin ton olması öngörüldü.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 16 artarak 180 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15,6 yükselerek yaklaşık 2,4 milyon ton olacağı hesaplandı.

Tütün üretiminin yüzde 7,7 azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretiminin yüzde 15,3 düşerek 19,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretimi azalacak

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde yumru ve kök sebzelerde yüzde 2,1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde yüzde 2,5 artış, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 0,8 azalış öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden salçalık kapya biberde yüzde 13,6, kuru soğanda yüzde 5,3, sakız kabakta yüzde 10,9 artış, domateste yüzde 2,9, karpuzda yüzde 1,6, hıyarda yüzde 2 düşüş olacağı hesaplandı.

Meyve üretiminde artış bekleniyor

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında bir önceki yıla göre bu yıl elmada yüzde 0,3, üzümde yüzde 12,8, kirazda yüzde 6,8 azalış olacağı tahmin edilirken şeftalide yüzde 1,1, çilekte yüzde 20,3, zeytinde yüzde 35,4 artış bekleniyor.

Turunçgillerden mandalinada yüzde 14,7, portakalda yüzde 30,6, limonda yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2,9 artış öngörülürken Antep fıstığında yüzde 59,7 azalış olacağı tahmin edildi.

Aynı dönemde muz üretiminin yüzde 19,1 artacağı, incir üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olacağı öngörüldü.