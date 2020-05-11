Türkiye genelinde işsizlik, şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 15,4 oldu.

İstihdam oranı yüzde 43,1

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.