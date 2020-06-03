Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,96 artarak 12 milyon 631 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 artarak, 2 milyar 629 milyon 534 bin 731 liraya yükseldi. Bu rakam Mayıs 2019'da 2 milyar 520 milyon 883 bin 512 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 141 milyon 410 bin 716 lira ile 20 Mayıs'ta, en düşük işlem hacmi ise 9 milyon 327 bin 713 lira ile 24 Mayıs'ta gerçekleşti.

Mayısta gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 203 lira 22 kuruş oldu.