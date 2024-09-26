SPK'den dolandırıcılık suçlarına ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, son dönemde Kurula ulaşan şikayetlerde, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda Kurulun ve sektör çalışanlarının adlarını ve görsellerini kullanarak menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapıldığından bahsedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Benzer şekilde Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi ve/veya kişilerce, yatırımcıların yanlış yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldıkları görülmüştür. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için yanıltıcı nitelikteki paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür paylaşımlar için Kurulumuzca gerekli soruşturmalar yapılmakta olup suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, sosyal medya platformlarında Kurulumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara ve dokümanlara da rastlanılmaktadır. Kurulumuz resmi internet adresi https://spk.gov.tr/, resmi X hesabı @spkgovtr ve resmi Instagram hesabı sermaye_piyasasi_kurulu olup bunların haricindeki hesaplara itibar edilmemesi önemle hatırlatılır."