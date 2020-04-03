Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması kararı alındığı bildirildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."

Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, dar gelirlilere yapılacak hane başı 1000 liralık yardım PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımların evde yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 lira nakit sosyal yardımı, 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok."

PTT hak sahiplerine yapılacak sosyal yardımları evlerde teslim edecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımların evde yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırşehir'de dar gelirlilerin yardım parası evlerine teslim edilecek

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dar gelirli vatandaşlara yapılacak 1000 lira nakdi yardımın hak sahiplerine görevlilerce evlerine teslim edileceği aktarıldı.

Açıklamada, ödemelerin 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerince hak sahiplerinin evlerinde yapılacağı vurgulanırken, vatandaşlara PTT şubelerine gitmemeleri için uyarı yapıldı.