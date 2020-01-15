TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Sosyal konutlar için başvuru şartları neler?

Peki 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Projeye başvurabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il ve ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmasının yanı sıra diğer başvuru şartları şu şekilde:

-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak.

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

-Başvuruları yapacak vatandaşların, 25 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan "hak sahipliği belgesi" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

-Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

100 bin sosyal konut hangi illere yapılacak?

Konutların illere göre dağılımında birinci sırada yer alan il 10 bin konutla İstanbul. Peki, sosyal konut projesi Ankara'da nerelerde yapılacak? Sosyal konut projesi, Ankara'nın Sincan, Nallıhan, Bala, Çubuk ve Haymana ilçelerinde yapılacak. Ankara'ya kaç konut yapılacak? Ankara'ya sosyal konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak.

Sosyal konut kaç metrekare?

Sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1'lik seçenekler sunulacak. Konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber