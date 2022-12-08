Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 7 Kasım’da başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

İlk 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi noter huzurunda çekilen kurlarla belirlendi.

Kategori bazında 1220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Projede 4. etap sosyal konut kura çekilişi, 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

4. etap kura tarihleri ve konut sayıları şu şekilde:

12-14 Aralık Samsun - 4 bin 450 konut

13 Aralık Amasya - 1150 konut

14-15 Aralık Çorum - 2 bin 160 konut

15-16 Aralık Ordu - 2 bin 50 konut

16-18 Aralık Sivas - 2 bin 706 konut

17 Aralık Giresun - 1550 konut

19 Aralık Tokat * 1500 konut