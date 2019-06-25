Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SÇP'ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti.

Başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edildiğini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları için bugün başlayan başvurular, 28 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız."

SÇP'nin, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif iş gücü piyasası araçlarından biri olacağına işaret eden Selçuk, "Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak." ifadesini kullandı.

Amaç mezun olduktan sonra iş hayatına girişleri kolaylaştırmak

Programların temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenleneceğini belirten Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı.

SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır."

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini açıklayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz."

Kaynak: AA