Giderler dışında alınan ücretler, aidatlarla karşılanmayan rutin bakımlar. Site yönetimleri ile ev sahipleri ya da kiracıları zaman zaman karşı karşıya getirebiliyor.

Ekstra ücret yasal mı?

Aidatlardan karşılanması gereken rutin giderler için ekstra ücret talep edilmesi yasal değil. Ancak acil ve olağan dışı durumlarda, site sakinlerine gerekli bilgilendirmeler yapılarak ücret alınabilir.

Rutin giderlerin dışında demirbaş olarak adlandırılan kalıcı onarımlar ve yatırımlar da var. Bu yüzden tüm bu ücretler alınırken, kiracı ve kat malikinin sorumluluklarına dikkat edilmesi gerekiyor.

""Aidatlar kat maliki ya da kiracı fark etmeden herkesten toplanıyor"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan, Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı İbrahim Güllü, şunları kaydetti;

"Aidatlar binadaki tüm sakinlerden, yani kat maliki ya da kiracı fark etmeden herkesten toplanıyor. Bu aidatların genel bakım ve giderler için harcanması gerekiyor. Örneğin kazan dairesinin aylık bakımı ya da varsa havuzun kimyasalının değiştirilmesi gibi.

Acil durumlar olabiliyor. Binayı Su basmıştır, kanalizasyon patlamıştır. Bu tür acil bakım gerektiren şeyler olabilir bu gibi durumda hemen yönetim olarak toplanıp bir karar alarak bu iş için toplanan bütçeyi belirleyip ona göre kat maliklerine demirbaş ücreti çıkartmaları lazım."

Rutin giderlerden kiracı, demirbaş giderlerinden mülk sahipleri sorumlu

Site yönetimlerinin site sakinlerinden ücret talep ederken kiracı ve mülk sahibi ayrımını iyi yapması gerekiyor. Zira apartmanın rutin giderlerinden kiracı sorumluyken, demirbaş giderlerinden ise mülk sahipleri mesul tutuluyor.

Uzmanlar, site sakinlerini tüm giderlerin belgeli olmasına dikkat etmesi konusunda uyarıyor.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Hakan Demir

Kurgu: Buse Çelik