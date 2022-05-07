Şirketten yapılan açıklamaya göre, İlk çeyrekte 1,4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Esnek uygulamaları ve köklü yönetişim deneyimi ile Şişecam küresel ölçekte süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle dolu bir atmosferde, geçen yıl aynı dönemin de üzerinde, güçlü bir ilk çeyrek finansal performansına ulaşmayı başardı. Şişecam’ın bu dönemde toplam yatırımları 1,2 milyar TL, ihracatı ise 240 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2022'nin ilk çeyreğinde dünya, ekonomik ve jeopolitik risklerin hakim olduğu, yüksek enflasyon ve tedarik zincirine bağlı sorunların global ölçekte derinden hissedildiği, belirsizliklerle dolu bir atmosfere sahne olduğunu belirterek, "Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu Şişecam gelişmiş risk yönetim kasları, isabetli yatırım kararları, ortak akılla hayata geçirdiği uygulamaları ve dönüşüm projeleriyle büyüme yolculuğunu kesintisiz sürdürdü. Faaliyetlerini ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yürüten Şişecam, 2022'nin ilk 3 ayında 17 milyar TL gelir elde etmeyi başardı.Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi proaktif uygulamalarımız, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak üretmeye ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın, 2022'nin ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürerek tedarikte, büyümede ve gezegen için sürdürülebilirlik hedefi doğrultusundaki faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini aktaran Elverici, şunları kaydetti:

"Doğaya ve topluma saygılı operasyonları, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan uygulamaları, yatırımları ve katma değerli ürünleri ile global, teknolojik ve geleceğe yön veren lider bir dünya şirketi olduğunu her gün yeniden kanıtlayan Şişecam 2022 başında, İtalya’da önemli bir satın alım gerçekleştirdi. Tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarında sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla dünyanın önde gelen refrakter üreticilerinden İtalyan Refel firmasını bünyesine kattı. Şişecam, cam alanında yeni fırın yatırımları ve soğuk tamir süreçlerinin plana uygun hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan refrakter alanındaki bu yatırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak hem de gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu haline gelecektir. Hammadde temini ve üretimde sürdürülebilirliğe yönelik adımlarımız ve stratejik yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla devam edecektir."

"Dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor"

Elverici, Şişecam’ın küresel ekonomik belirsizliklere rağmen tüm ekosistemi için değer yaratan büyümesini, riskleri doğru yöneterek ve sağlam yatırım fırsatlarını değerlendirerek sürdürdüğünü belirterek, "Şişecam, ekosisteminin büyümesine katkıda bulunma, faaliyet gösterdiği alanlarda doğabilecek riskleri bertaraf etme ve dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yaklaşımla 2021 yılında Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olarak duyurduğumuz Macaristan tesisimizin temel atma törenini de bu yıl ilk çeyrekte gerçekleştirdik. 2023 de ilk fırının devreye girmesi ve takip eden yılda ikinci fırınının aktif hale gelmesi ve 2025 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanan bu yatırım ile Şişecam, yıllık 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacaktır. Macaristan cam ambalaj yatırımı, Şişecam’ın cam ambalaj üretim ayak izini genişletmesine, özellikle tedarik zincirinin güncel gereksinimlerine de uygun olarak Avrupa pazarına yakın konumlanmasına, kaliteli cam ambalaj ürünlerini Avrupa pazarı ile daha kolay buluşturmasına imkan sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü global enflasyon, oynak kur ve tedarik zinciri kaynaklı risklerle dolu bir ortamda Şişecam’ın hedeflerine ulaşma gücünü köklü deneyimini dijital karar alma süreçleriyle destekleyebilme ve ortak akılla yönetilme kabiliyetlerinden aldığını aktaran Elverici, şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı teknoloji kullanımı ve nitelikli insan kaynağı ile ayrışan, ortak akılla yönetilen köklü bir şirket olarak küresel dalgalanmalara karşı en hazır kurumlar arasında yer alıyoruz. Örneğin bugün savaş nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya’da 8 tesisimiz ile faaliyet gösteriyor; cam ambalaj, cam ev eşyası ve düz cam alanında üretim yapıyoruz. Cam ambalaj ve cam ev eşyası alanlarında lider konumda olduğumuz Rusya’da, üretimimizin yüzde 90’dan fazlasını iç pazara satıyor olmamızın da etkisiyle operasyonlarımızı yönetebilir durumdayız. Hızlı maliyet değişimleri, enerji temininde kesintiler, tedarik zincirinde kırılmalar gibi farklı alanlardaki dalgalanmalarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Ancak Şişecam, güçlü kriz yönetim kasları, birleşmeyle daha da çevikleşen yapısı, büyük dijital dönüşüm hamleleriyle her koşulda imrenilecek sonuçlar yaratmayı başarıyor. Yönünü uzun vadeli olarak belirleyerek günün koşullarına göre ortaya çıkan yatırım fırsatlarını da değerlendirerek büyüme yolculuğunu kesintisiz sürdürüyor."