Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
SGK'ya sözleşmeli 341 personel alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.
SGK'ya alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.
Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.
Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nın internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.
Etiketler: İstihdam Resmi Gazete SGK
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