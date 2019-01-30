Türkiye sebze üretiminin önemli bölümünü seralardan elde ediyor. Örtü altı üretim alanlarının yaklaşık yüzde 94’ünde sebze, yüzde 6'sında ise meyve üretiliyor.

Seralardaki kaliteyi artıracak adımlar

Hükümet seralardaki üretimin ve kalitenin artırılması için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şu açıklaması üreticileri heyecanlandırdı:

"Başta Antalya olmak üzere bu bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili kapasite ve alt yapıda iyileşmeyi, gelişimi ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da bu haftaki gıda komitesi toplantımızda başlattığımızı buradan ifade edeyim."

Türkiye'de seracılık yaklaşık 50 yıldır geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Teknolojik gelişmelerin seracılığa yansımaması nedeniyle Türkiye bu alanda dünyada dördüncü sırada bulunuyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan seralarda havalandırma sistemi insan gücüyle işliyor. Zirai dona karşı alınan tedbir ise soba yakmaktan ibaret.

Dengeli ısıtma ve nemlendirme sağlanamaması bitkilerde hastalıklara yol açıyor. Türkiye'nin sera merkezi olan Akdeniz'de modern seraların sayılarını artırmak öncelikli hedef. Çünkü modern seralarda ısıtma, kalorifer sistemiyle yapılıyor. Sıcaklık farkının en az seviyeye inmesi, ürünlerin yakalanma riskini azaltıyor.

"Bitkiler de insan gibi, çok terlerse hasta olur"

Ziraat Mühendisi Aziz Öztürk, şunları söyledi:

"Bitkiler de insan gibi. İnsan çok terlerse hasta olur, üşürse yine hasta olur. Bitkide de bu aynı. Bitkide örnek veriyorum diyor ki, 'Ben 28 derecede çok iyi olurum. Ama 10'u geçtikten sonra problemlerim başlar."

Modern seralarda kalorifer sistemi sayesinde ısı sıcaklığı sabitlenebiliyor. Nem ölçer cihazlarla hastalığa yakalanma riski en aza indiriliyor. Bu da ilaç kullanım oranını azaltıyor.

Otomatik havalandırma sistemi de verimi artıran bir başka unsur. Elektronik otomasyon sistemiyle doğru zaman ve oranda gübreleme yapılıyor.

Modern seracılık sisteminin yaygınlaşması ile sadece Ege ve Akdeniz'de değil, sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde de üretim yapılabilecek.

Haber: Onur Altan

Görüntü: Ahmet Gümüş, Kadir Kurucan

Kurgu: Sedat Özğan