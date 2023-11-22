Selden etkilenen KOBİ'lere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası'nın aylık meclis toplantısında konuştu.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, hafta sonu yaşanan aşırı yağış, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lere Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 1 milyon liraya kadar 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti;

Bazı bölgelerde yaşanan şiddetli yağış, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz. İstanbul'da Şile, Ağva, Zonguldak'ta Alaplı, Ereğli, Batman'da Merkez, Diyarbakır'da Bismil ve Bursa'da Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için KOSGEB aracılığıyla bu programı hayata geçiriyoruz.

"Kredilerin faiz ve kar payları KOSGEB tarafından karşılanacak"



Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kar payları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) tarafından karşılanacak.



Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemiz ve milletimizi her türlü afetten korusun.