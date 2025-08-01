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Ekonomi
AA 01.08.2025 08:48

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 10-18 Eylül döneminde yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 30 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 1 Kasım'da Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 27 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, Sayıştay'ın internet sitesinde duyurulacak. Sınavda başarı sağlayanların isimleri de Sayıştay'ın internet sitesinden ilan edilecek.

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