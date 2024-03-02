Az Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.03.2024 16:57

Savunma sanayiinde ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayii, yılın ilk iki ayında ihracat rekoru kırarak 632 milyon 783 bin dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde ihracat rekoru
[Fotograf: AA]

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk iki ayında, bir önceki yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi. Toplam ihracat 632 milyon 783 bin dolar olarak gerçekleşti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık ihracatının, sektörün sürdürülebilir büyümesi için öncelikli olduğunu belirtti.

Görgün, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti;

Dünya barışı ekseninde dost ve kardeş ülkelerimizin güvenlik ihtiyaçları ve kullanıcı ülkelerimizin savunma sistemlerimize olan ilgisi sektörümüzün geleceğinin de temellerini atıyor. 

Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın koşulsuz desteği ve vatan evlatlarımıza olan inancı yer alıyor. Ana entegratör şirketlerimizden alt yüklenicilerimize kadar kenetlenmiş bir savunma sanayii ile yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 

ETİKETLER
Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sağlık merkezi haline geldi
16:48
Sağlıkçılardan Gazze'ye saldırılara tepki için sessiz yürüyüş
16:43
Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını kınadı
16:03
Bakan Şimşek: İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz
15:59
e-teminat mektubu işlemlerde usul ve esaslar belirlendi
15:55
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'IMF' iddiasını yalanladı
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ