TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alınıyor.

Kaynak: AA