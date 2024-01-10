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Ekonomi
TRT Haber 10.01.2024 10:00

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, 2023 kasımda aylık bazda yüzde 1,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.

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