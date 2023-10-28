Sanal İstihdam Fuarı'nda 12 bin 392 iş başvuru

İŞKUR, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin ise azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana 1 milyon 2 bin 419 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, iş arayanlar ile işverenleri çeşitli organizasyonlarla bir araya getiriyor.

Bu doğrultuda kurum, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, eleman ihtiyacı bulunan firmalar ile iş arayanları buluşturmak amacıyla 24-26 Ekim'de "Bilişim" temalı Sanal İstihdam Fuarı düzenledi.

Sanal fuara TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayinin öncü markalarının yanı sıra bilişim sektörünün önemli firmalarının da aralarında bulunduğu 120'den fazla firma katıldı.

Sektörde faaliyet gösteren pek çok firmaya kolay erişim imkanı sunan fuarda, iş arayanlar firmaların stantlarını ziyaret etti, firma yetkilileriyle öz geçmişlerini paylaşarak iş başvurusunda bulundu.

Fuarda "FNSS Savunma Sistemleri AŞ Firmasının Tanıtımı", "ROKETSAN'da İşe Alım Süreçleri ve Çalışma Hayatına Dair", "TUSAŞ'ta Kariyer ve Yaşam", "C Sistem Bilişim Saha Yönetim Sistemi", "İpek Patent-Yapay Zekanın Meslekler Üzerine Etkisi", "HAVELSAN'da İşe Alım Süreçleri, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılarına zaman ve mekan tasarrufu ile firmalara ücretsiz ulaşma imkanı sunan sanal istihdam fuarını 3 gün boyunca 10 bin 44 kişi, 21 bin 123 kez ziyaret etti.

İş arayanlar, firmalara 12 bin 392 öz geçmiş bırakarak iş başvurusunda bulundu.

"İş arayan ve işverenleri buluşturma hizmetlerine yeni boyut kazandırdık"

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, yaptığı açıklamada, kurumun il müdürlüklerince fiziksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarını, 2019'dan itibaren sanal ortamda da gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Bu sayede iş arayan ve işverenleri buluşturma hizmetlerine yeni bir boyut kazandırdıklarını belirten Güneş, bugüne kadar düzenledikleri 27 sanal istihdam fuarına 400 bine yakın kişinin katılım sağladığını bildirdi.

Güneş, "Zaman, mekan ve maliyetten tasarruf sağlayan, iş arayan ve işverenleri çevrim içi platformda hızlı bir şekilde buluşturan sanal istihdam fuarlarımızı sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde bundan sonraki süreçte de düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.