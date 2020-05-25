Koranavirüs salgınında mücadele verilen bir cephe de ekonomi. Birçok ülke, sarsılan ekonomiyi kapsamlı paketlerle destekleme çabasına girdi. Ekonomik İşbirliği ve Kakınma Örgütü (OECD), “Zengin ülkeler, salgının ekonomiye etkileriyle mücadele ederken en az 17 trilyon dolar ilave kamu borcu yüküyle karşı karşıya.” açıklamasını yaptı.

Vergi gelirleri azalıyor, kamu borcu artıyor. Bu tabloda, ekonomiye destek için atılan adımlar yetersiz kalıyor. OECD, bir taraftan “Artan borç gelecekte sorun olacak” uyarısı yapıyor. Bir taraftan da, krizin ortasındayken ülkelerin mali durumları konusunda kaygılanmamaları gerektiğini vurguluyor.

Destek paketleri genişliyor

Ülkeler ekonomik destek paketlerine yenilerini ekliyor. Derin bir resesyona sürüklenen dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya’da, 930 milyar dolarlık yeni bir destek paketi gündemde. Başbakan Shinzo Abe, koronavirüs salgınıyla sarsılan firmalara mali destek sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Ülkede bakanlar kurulunun, paket için gereken kaynağa bu hafta onay vermesi bekleniyor.

İngiltere'de kurtarma planı

İngiltere’de de hükümet, salgının yol açtığı krizden ciddi şekilde etkilenen büyük şirketleri kurtarmaya hazırlıklı olduğunun sinyalini verdi. “Son çare” olarak nitelenen bu adım, bir firmanın iflasının ülke ekonomisine orantısız şekilde zarar vermesi durumunda atılabilecek.