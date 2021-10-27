Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren "otomotiv şehri" Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada bulunuyor.

Ülke ekonomisine güç katmayı sürdüren kentten, yılın ilk 9 ayında 148 ülke ve 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentte, normalleşme dönemine geçilmesi ve alınan tedbirler sayesinde yılın ilk 9 ayında en çok ihracat yüzde 87,16 ile otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi

Ocak-eylül döneminde taşıt ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,69 artıran Sakarya, yurt dışı satışlarından 3 milyar 51 milyon 123 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Türkiye'de yılın ilk 9 ayında üretilen 962 bin 829 aracın 683 bin 647'si ihraç edildi.

Bu dönemde yüzde 20,6 payı bulunan Sakarya, ürettiği 197 bin 761 aracın yüzde 70,8'ine denk gelen 140 bin 43'ünü yurt dışına sattı. Buna göre, üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Günlük 724 araç banttan indi

Sakarya'da, yılın ilk 9 ayında 160 bin 592 otomobil, 501 otobüs, 573 midibüs, 420 küçük kamyon, 104 kamyonet, 35 bin 571 traktör üretildi, günde 724 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak-eylül döneminde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk 9 ayında Arifiye'deki fabrikasında 160 bin 592 otomobil üretti.

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota, ocak-eylülde binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid model araçların yüzde 79,8'ine denk gelen 128 bin 191'ini ihraç etti.

TürkTraktör'ün ihracatında artış

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, ocak-eylül döneminde 501 otobüs, 573 midibüs, 420 küçük kamyon ve 104 kamyonet olmak üzere toplam 1598 araç üretti.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 528 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 486 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise yılın ilk 9 ayında ürettiği 35 bin 571 traktörün yüzde 31,95'ine denk gelen 11 bin 366'sını ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Şirket, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,42 artırdı.