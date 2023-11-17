Sakarya Gaz Sahası'nda üretim 4 milyon metreküpe ulaştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda şunları kaydetti;

Sakarya Gaz Sahası'ndan halihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamaktadır.

"Doğal gaz depolama tesislerimiz büyük avantaj sağalamaktadır"

Artan doğal gaz talebinin karşılanması noktasında; 19 bin kilometre iletim ve 192 bin kilometre dağıtım doğal gaz boru hatlarımız, 3’ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, halihazırda 5,8 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisimiz büyük avantaj sağlamaktadır.

Geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı.

"Petrol üretimini artırmaya yönelik sondaj operasyonlarına devam ediyoruz"

Bugün Gabar bölgesinde günlük 23 bin varil ham petrol üretiyoruz. Bölgede üretimi artırmaya yönelik sondaj operasyonlarına da devam ediyoruz.

Hedefimiz sadece Gabar’da 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşarak yurtiçi üretimimizi toplam günlük 200 bin varilin üzerine çıkarmaktır. Bu da tüketimimizin yaklaşık yüzde 20’sinin kendi kaynaklarımızdan karşılanması anlamına gelmektedir.

"Akkuyu NGS yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali bütün ünitelerin faaliyete geçmesiyle ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak, yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının da önüne geçecektir. Üzerinde çalıştığımız Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine yönelik teknoloji sahibi ülkelerle görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bir ilk olarak toplam 5 bin megawatt deniz üstü rüzgâr kurulu gücünü enerji sepetimize dahil edeceğiz.