Kendilerini yetkili servis olarak tanıtan sahte servisler tüketicileri dolandırıyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden ve yetkili firmalardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yetkili servislerle ilgili bir internet sitesi kurulacak. Tüketiciler, güvenilir yetkili servis bilgilerine bu siteden erişebilecek.

Tüketiciler, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalışıyor. Zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketiciler dolandırılıyor.

Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketiciler hem düzgün bir şekilde satış sonrası hizmet alamıyor hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyor. Bazı durumlarda da ürünler servise götürülmek üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmiyor.

Açıklama, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılar tarafından tüketicilerin dolandırıldıklarına dikkat çekti.

Tüketicilerden ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik çalışma başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda, Servis Bilgi Sistemi Projesi SERBİS hayata geçirilecek. Yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturulacak. Tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçilecek.

Tüketiciler tek bir kanal üzerinden yetkili servis bilgilerine ulaşabilecek.

Veri girişlerinin yapılması ve test aşaması tamamlandıktan sonra önümüzdeki ay internet sitesi vatandaşların kullanıma açılacak.

Haber: TRT Haber