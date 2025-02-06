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Ekonomi
AA 06.02.2025 11:47

'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını ve geçici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

'Sahibinden' hakkında rekabet soruşturması açıldı
[Fotograf: Reuters]

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Sahibinden'in kurumsal ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin yoğun reklam harcamaları ile hakim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla geçici tedbir uygulanacak

Teşebbüsün kullanıcı verilerini hizmetleriyle birleştirme davranışının, rekabeti ihlal ettiğini gösteren ciddi bulgu olduğuna işaret edilen açıklamada, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar geçici tedbir uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, uygulanacak geçici tedbir kararlarına ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin yer verilen gösterimler, ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmayacak. İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik yönlendirmeler engellenecek. Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dahil tüm bilgi/veriler, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmayacak. Bu amaçla gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirler alınacak."

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