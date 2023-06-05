Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.06.2023 17:53

Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü

Rusya Maliye Bakanlığı, mayıs ayında petrol ve doğal gaz ihracatı gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 570,7 milyar rubleye (yaklaşık 7 milyar dolar) düştüğünü bildirdi.

Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü
[Fotograf: Reuters]

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, haziranda petrol ve doğal gaz ihracatından beklenenden 44 milyar ruble daha az gelir elde edilecek.

Ülkenin mayıstaki petrol ve doğal gaz ihracat gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalışla 570,7 milyar rubleye düştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirlerin nisan ayına göre de yüzde 12 azaldığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.
 

ETİKETLER
Petrol Doğalgaz Rusya
Sıradaki Haber
Memur ne kadar zam alacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Çatalzeytin'de 5 köyü ilçeye bağlayan grup yolu çöktü
17:52
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "Zaporijya" uyarısı
17:48
Kapadokya'yı mayıs ayında 447 binden fazla turist gezdi
17:44
Rusya: Belgorod’a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi
17:42
İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor
17:10
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ