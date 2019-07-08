INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı'nın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya'nın Sverdlovsk Bölgesi Başkanı Evgeny Kuivashev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, açılıştaki konuşmasında, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifinin yüksek katma değerli üretimden geçtiğini söyledi.

Üretimde katma değer artışının rekabet gücünü de aynı ölçüde artırdığını dile getiren Varank, bu sayede ülkelerin küresel yarışta öne geçtiğini, yapısal temellerini sağlamlaştırdığını ve buradan hareketle Türkiye'nin "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Varank, Türkiye'nin rotasını yüksek teknolojili alanlara çevirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü bir sanayi altyapısına sahip. 2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu. Elbette bu rakamlarla yetinmek niyetinde değiliz. Ülkeler arası iş birliği bu manada önemli. Bu iş birliği, ortak yatırım, ortak üretim ve ortak Ar-Ge eksenlerinde şekillenebilir. Bu manada, INNOPROM 2019 Fuarı'nı çok önemsiyoruz. Bu fuar, katılımcı firma ve ülkelere yeni bir vizyon kazandıracak, yeni fırsatlar yakalamalarına vesile olacak. Burada hem ülkemizin sanayisinin gücünü hem de kültürel zenginliklerini yansıtacak bir fuar alanı oluşturduk."

Partner ülke olarak 25 özel sektör firması, 7 kalkınma ajansı ve 11 birlikle toplam 43 stantta yer aldıklarını belirten Varank, fuarda oluşturulan Türkiye ve Türk yemekleri tanıtım alanıyla sadece iş insanlarının değil tüm ziyaretçilerin zevklerine hitap edecek bir şölen sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Fuar kapsamında anlaşmalar imzalanacak"

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da ülkelerinin 2017'de Türkiye'de bir fuarda partner ülke olarak yer aldığını anımsatarak, iki ülkenin fuarcılık faaliyetlerinde sürdürdüğü güzel bir geleneği olduğunu söyledi.

Partner ülke olunan her fuarda iş çevreleri arasında iyi bir iletişim kurulduğuna işaret eden Manturov, "Türkiye fuar alanında, uzay, havacılık, makina sanayi gibi alanda faaliyet gösteren, yüksek teknoloji üretimi yapan pek çok firma bulunmakta. Burada hem sanayinin temelini oluşturan üreticiler hem de geleceğe yönelik teknolojik ürünleri olan firmalar temsil edilmekte." diye konuştu.

Manturov, söz konusu stantlarda firmaların üst düzey yöneticilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, fuar kapsamında yapılan görüşmelerin anında karara bağlanabileceğini, INNOPROM 2019 çerçevesinde bazı anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.

Manturov, "Ümit ediyorum ki bu fuarda temeli atılacak pek çok proje gelecekte gerçekleştirilecektir. Rusya ve Türkiye arasında iş birliğini geliştireceğimiz pek çok ortak noktamız bulunmaktadır." dedi.

Rus Bakana menemen ikramı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdela kesimiyle Türkiye Milli Fuar Alanı ziyaretçilere açıldı. Bakan Varank ve beraberindekiler alandaki firmaların stantlarını gezerek bilgi aldı.

İki bakanın fuar alanını ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. Bakan Varank, Türk yemekleri tadım alanında Rus mevkidaşına menemen ikram etti.

Tanıtım atağı ile Rusya'da Türk rüzgarı esti

INNOPROM 2019, 20 bin metrekare kapalı alanda, 600 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl partner ülke statüsünde olan Türkiye, fuara Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle güçlü bir katılım sağladı.

Fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Türkiye Tanıtım Grubu katkılarıyla Türk malı algısıyla ülke imajının geliştirilmesini amaçlayan tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin katılımının görünürlüğünün arttırılması için fuar süresince şehir içi otobüs ve bina dış mekanlarına reklamlar verilirken, fuar alanında ebru gösterisi, canlı müzik performansı ve tadım standıyla Türk kültürü ve lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye-Rusya Sanayi Forumu gerçekleştirildi

INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumu, Bakan Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri iki ülke liderleri arasındaki yakın diyalog ve güçlü siyasi irade sayesinde daha ileriye taşıma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye için Rusya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Varank, "Rusya, ithalat yaptığımız ülkeler arasında 3'üncü sırada. Bu doğrultuda, 2018'de Rusya'dan ithalatımız 22 milyar doları, toplam ticaret hacmimiz ise 25 milyar doları aştı. Böylece bir önceki yıla göre ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artışı görmüş olduk. Hedefimiz öncelikle daha önce yakaladığımız 33 milyar dolarlık dış ticaret hacmi seviyelerine ulaşmak ve daha sonra bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmaktır." diye konuştu.

Varank, Türkiye ve Rusya'nın yetenekleri bakımından birbirini tamamlayan ülkeler olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın kendilerini memnun ettiğini, ancak bu artışın dengeli olmasının önemine değindi.

"Türk firmaları Rusya'da 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi"

Türkiye ve Rusya arasındaki doğrudan yatırımların da artmasını arzu ettiklerinin altını çizen Varank, "İki ülkedeki karşılıklı yatırımları düşündüğümüzde 5 bin civarında şirket 16 milyar doları aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Ağaç işlemeden, cam seramiğe, sağlık sanayisinden tekstile kadar pek çok sektördeki Türk firmalarımız Rusya'da yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Varank, Rus firmaların Türkiye'deki yatırımlarının da otomotiv, metalürji, bankacılık, iletişim ve enerji alanlarında yoğunlaştığına işaret ederek, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının gerek şirket sayıları gerek sermaye miktarları itibarıyla potansiyelin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

Stratejik ortaklığın derinleşmesi için iki ülke girişimcileri ve yatırımcılarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Varank, vize konusunun çözümü ve lojistikte iş birliği alanlarının artırılmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

"Stratejik projeler artırılmalı"

Varank, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akım Projelerinde Rusya ile gerçekleştirdiği ortaklıkların iş birliğinin önemli göstergelerinden olduğunu belirterek, "Bu tür stratejik enerji projeleri ikili ekonomik ilişkilerimize derinlik kazandırmakta ve uzun vadeli iş birliğimiz için sağlam temeller oluşturmaktadır. Bu ortaklıklar memnuniyet verici olmakla beraber yeterli değildir. Bu ve benzeri stratejik projelerimizi artırmamız gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik artışla 168 milyar dolara ulaştığını anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"İhracat tutarının 145 milyar doları sanayi sektörü kaynaklıdır. Sektörel rakamlara baktığımızda yıllık bazda, çelikte yüzde 35, makinede yüzde 22, savunma ve havacılıkta yüzde 12,8 ve otomotivde yüzde 12,4'lük ihracat artışları gerçekleştirdik. Sanayimiz, teknolojik gelişime öncülük etme, diğer sektörleri sürükleme, döviz girdisi sağlama ve nitelikli istihdama katkı açısından ekonominin lokomotifidir. Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz. Yapısal dönüşümde yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma olmak üzere 4 temel stratejimiz var. Rusya'nın da bu alanlarda benzer hedefleri ve politikaları olduğunu biliyoruz. Bu alanlar, özellikle iş birliği ve kazan kazan esasına göre halklarımızın refahını artırmamız için önemli. Bu alanda iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA