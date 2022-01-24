Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus piyasalarında kayıplar artıyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya ile Ukrayna ve ABD arasındaki gerginlik nedeniyle, Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde de devam etti.
Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88’e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3’ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.
Etiketler: Rusya Borsa Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz