Rus Duması, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasını onayladı

Duma'da düzenlenen oturumda, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasını içeren yasa kabul edildi.

Buna göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Duma Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, söz konusu kararı “tarihi” şeklinde tanımlayarak, “Çünkü Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacaktır. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT’ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.