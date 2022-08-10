Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.