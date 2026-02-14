Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 14.02.2026 11:16

Ramazan ayı öncesinde SYDV’lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı.

Ramazan ayı öncesinde SYDV’lere 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV’lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Ramazan Ayı Sosyal Yardımlar
