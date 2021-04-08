Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine ilişkin yapılan duyuruda, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına katılacağı bildirildi.

Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığına atanmasının ardından, Murat Çetinkaya da başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman getirilmişti. Öte yandan, TCMB Olağan Genel Kurulu'nda, PPK üyesi olarak da görev yapan banka meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınmış, yerine Ertan Aydın seçilmişti.

Alınan kararlar sonucunda, Kavcıoğlu başkanlığındaki PPK, Abdullah Yavaş, Emrah Şener, Oğuzhan Özbaş, Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman ve Elif Haykır Hobikoğlu isimlerinden oluştu.

Böylece Prof. Dr. Hobikoğlu, PPK'nın Banka Meclisi tarafından seçilen ilk kadın üyesi oldu.

2002-2006 arası görev yapan Sedef Ayalp ise başkan yardımcısı kontenjanından PPK üyeliği yapmıştı.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

1977 yılında Ankara'da doğan Hobikoğlu, 1999'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Hobikoğlu, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, yüksek lisansını ekonomi ve doktorasını iktisat bilim dalında tamamlayan Hobikoğlu, 2014'te makro iktisat alanında doçent unvanını aldı. Hobikoğlu, 2019'da aynı alanda profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunan Hobikoğlu, evli ve üç çocuk annesi.

Hobikoğlu, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında çalışırken, 18 Mayıs 2020'den itibaren de TCMB Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.