Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, plastikler ve mamulleri ürün grubunda belirtilen eşyadan gümrük kıymeti ton başına 3-5 bin doların altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Ürünler arasında baskılı plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler; bioryante polietilen tereftalat filmler yer alıyor.

Söz konusu ürünler, Bakanlıkça düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.