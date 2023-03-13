BIST 100 endeksi, güne 30,31 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.414,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.283,02, en yüksek 5.429,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 5.323,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, mali endeks yüzde 2,45 ve hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kaybederken, sanayi endeksi yatay seyretti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 60,55 puan ve yüzde 1,02 düşüşle 5.869,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Yapı Kredi ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.903,8 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.903,8 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9242 lira, satışta 19,0000 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 133,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 81,7 dolardan işlem görüyor.