ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bugün gerçekleştireceği toplantıda, faizlerde 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor.

Banka'nın bilanço küçültme sürecine de başlayacağı düşünülüyor.

Piyasalar, Fed'in sıkılaşma takvimi ve hızına dair vereceği sinyalleri dikkatle takip edecek.

Banka'nın Temmuz ve Ağustos aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararlar,, finans piyasalarının yönü açısından rehber niteliği taşıyacak.

Piyasalar faiz kararına odaklandı

Fed'in faiz kararını açıklayacağı bugünkü toplantısı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Fed'in mart ayında başladığı faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Fed üyelerinin tamamı mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına olumlu yaklaşırken, Fed Başkanı Jerome Powell, bir veya daha fazla toplantıda 50 baz puan faiz artırımına "yeşil ışık" yaktı.

Powell, Fed'deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.

Enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala daha destekleyici olduğuna işaret eden Powell, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Fed, mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed bilanço daraltmaya gidebilir

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in bu toplantısında 50 baz puanlık bir artırımına gidebileceğini aktardı.

60 milyar doları Hazine, 35 milyar doları da mortgage destekli bilanço daraltmaya gidilebileceğini belirten Levy, Powell'ın haziran ayında da 50 baz puanlık faiz artışına işaret edebileceğini söyledi.