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Ekonomi
AA 09.05.2025 10:02

Petrol fiyatları yükselişte

Petrol fiyatları, ABD'nin İngiltere ile imzaladığı ticaret anlaşmasının ardından benzer adımların diğer ülkelerle de atılabileceği beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları yükselişte
[Fotograf: AA]

Dün 63,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,01 artarak 63,02 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin İngiltere ile imzaladığı ticaret anlaşmasının ardından benzer adımların diğer ülkelerle de atılabileceği beklentisiyle yükselişini sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferans görüşmesinin ardından varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını ve otomobillere de gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüleceğini bildirdi.

Starmer, bunun gümrük vergisinde "büyük ve önemli bir indirim" olduğunu ifade ederek, gelecekte otomobillere yönelik söz konusu kotanın artırılabilmesi için alan olduğunu söyledi.​​​​​​​

ABD Başkanı Trump ise Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni ticaret anlaşmalarına "çok yakın" olduklarını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İsviçre'de Çinli yetkililerle gerçekleştireceği temaslara değinen Trump, Avrupa Birliği'nin de anlaşmaya "son derece istekli" olduğunu vurguladı.

Söz konusu uzlaşma adımlarının küresel ticaret üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve petrol talebini olumlu etkileyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin enerji tedarik zincirinde aksamaya yol açabileceği yönündeki endişeler de petrol fiyatlarını destekliyor.

Uzmanlar, ticari gemilere yönelik doğrudan saldırı riskinin düşük olduğunu belirtse de özellikle donanma operasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde, gerginliğin artmasının arz güvenliğini tehlikeye atabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca Hindistan'ın, olası tedarik zinciri şoklarına karşı stratejik nedenlerle ham petrol alımlarını artırabileceği, bunun da kısa vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği tahmin ediliyor.

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