Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, 2021 yılında da kimya sektörünün "ihracat şampiyonu" oldu ve EİB'in açıkladığı geleneksel "İhracatın Yıldızları" listesinde tüm sektörler kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, iki yıldır devam eden COVID-19 salgını süreci ve kısıtlamalara rağmen üretimlerinin aksamaması için yerli üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik verdi.

810,9 milyon dolarlık ihracat

Şirket, uzun yıllardır tekrarlandığı gibi 2021 yılında da Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. İki yıl aranın ardından yeniden sadece kimya değil, tüm sektörlerin arasında birinci olan Petkim, 2021 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 810,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye'nin bir diğer iştiraki olan STAR Rafineri entegrasyonu ile sağlanan sinerjiyle üretimini sürdüren Petkim, 2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması ve özellikle ambalaj malzemelerine olan talebin devam etmesi ile kapasite kullanım oranını 2020’deki yüzde 87,9’dan 2021’de yüzde 92,6’ya yükseltti.

Petkim ayrıca, 2021 yılını 5,5 milyar lira net kar rekoruyla kapattı.