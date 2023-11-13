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Ekonomi
TRT Haber 13.11.2023 10:00

Perakende satış hacmi arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış kaydetti.

Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 85,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 90,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 89,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 67,2 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 arttı.
 

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