Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pancar sulama avansı ödemelerinin hesaplara aktarılacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçisinin hesabına yatırılacak 468 milyon lira sulama avansıyla birlikte toplamda çiftçiye verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon lira olacak.

Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine bugüne kadar toplam 1 milyar 617 milyon lira nakdi, 1 milyar 69 milyon lira ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon lira avans ödemesi yapıldı.

Kirişci, ödemelerin pancar çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu.