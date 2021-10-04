Otomobil ve hafif ticari araç pazarı büyümeye devam ediyor.

Salgın ve çip krizine rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı

dönemine göre artış yüzde 13,1 oldu ve 558 bin 145 adet seviyesine çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, otomobil satışları Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı, 43 bin 800 adet oldu.

Hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise geçen yılı eylül ayına kıyasla çip krizi sebebi ile yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Tüketiciler daha çok C segmentindeki araçları tercih etti. C segmenti otomobillerden 238 bin 644 adet, B segmenti otomobillerden ise 132 bin 517 adet satıldı.

En çok benzinli araç satıldı

Tüketicilerin tercihi bu dönemde de yine benzinli araçlardan yana oldu. Dokuz ayda benzinli otomobil satışları 287 bin 288 adetle pazardan yüzde 66,1 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 87 bin 415 adetle yüzde 20,1, hibrit otomobil satışları ise 36 bin 824 adetle yüzde 8,5 paya ulaştı.

Ayrıca bu dönemde bin 560 adet elektrikli otomobil satıldı