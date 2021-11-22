Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otogaz fiyatında artış
[Fotoğraf: AA]
Otogaz satış fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 19 kuruş artış yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım tarihinden itibaren otogaza 19 kuruşluk fiyat artışı yapılacak.
Söz konusu fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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